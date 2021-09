Volley femminile | Mondiali Under 18 | l’Italia travolge il Perù | ora il Canada agli ottavi di finale?

(Di venerdì 24 settembre 2021)chiude brillantemente la fase a gironi dei18 di. Le azzurre hanno regolato ilcon un secco 3-0 (25-21; 25-23; 25-19) e hanno così infilato il quarto successo consecutivo. Il risultato è ininfluente ai fini della classifica visto che le ragazze del CT Marco Mencarelli erano già sicure del primo posto nella Pool B e della qualificazionedi. La nostra Nazionale ora incrocerà verosimilmente il(a meno che le nordamericane non sconfiggano la Polonia per 3-0 con parziali severi). La regista Viola Passaro ha mandato in doppia cifra l’opposto Giulia Viscioni (10 punti) e la schiacciatrice Sara Bellia (11 punti), affiancata a turno da Julia Ituma (7) e ...

LegaVolleyFem : ?????? ?? LA #PALLAVOLO ITALIANA DUE VOLTE SUL TETTO D' #EUROPA!!! Dopo l'Oro femminile delle ragazze di Mazzanti, arri… - andreapezzi : I migliori nel calcio. I migliori del volley maschile e femminile. I più veloci del mondo. Quelli che saltano più in alto. ??????????

GIRONI CHAMPIONS LEAGUE2021 - 2022 POOL A: Lokomotiv Kaliningrad (Russia) Developres Skyres Resovia (Polonia) Dresdner Sc (Germania) Vincitrice turno preliminare POOL B: VakifBank ...... acqua ufficiale delle due formazioni ammiraglie della realtà monzese, sia sulle superfici video del palazzetto durante le gare italiane ed europee della VeroMonza maschile eche ...L'Italia chiude brillantemente la fase a gironi dei Mondiali Under 18 di volley femminile. Le azzurre hanno regolato il Perù con un secco 3-0 (25-21; 25-23; 25-19) e hanno così infilato il quarto succ ...Paola Egonu ha estratto gli abbinamenti per le tre squadre italiane in gara. Conegliano nel Gruppo E, Novara nel raggruppamento C, Monza nel Gruppo C ...