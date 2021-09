Vite al limite, Laura perde 200 chili e diventa bellissima: da non credere, guardatela oggi (Di venerdì 24 settembre 2021) Laura Perez, 43 anni, è stata una delle protagoniste di Vite al limite che ha potuto godere per prima dei successi ottenuti grazie al piano alimentare e bariatrico della clinica d’Houston. L’equipe del dottor Nowzaradan è riuscito a ridare alla donna una quotidianità non sempre scontata. #FOTO A FINE ARTICOLO Originaria del Texas Laura si è rivolta al popolare dottor Nowzaradan per perdere peso, quando è arrivata alla clinica pesava ben 270 chili e dopo un aver seguito i consigli dello staff di Vite al limite ha perso ben 200 chili. Laura Perez ha perso 200 kg: com’è diventataUn record per Laura che oggi è una donna normo peso, oltre tutto molto bella. Dopo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 settembre 2021)Perez, 43 anni, è stata una delle protagoniste dialche ha potuto godere per prima dei successi ottenuti grazie al piano alimentare e bariatrico della clinica d’Houston. L’equipe del dottor Nowzaradan è riuscito a ridare alla donna una quotidianità non sempre scontata. #FOTO A FINE ARTICOLO Originaria del Texassi è rivolta al popolare dottor Nowzaradan perre peso, quando è arrivata alla clinica pesava ben 270e dopo un aver seguito i consigli dello staff dialha perso ben 200Perez ha perso 200 kg: com’ètaUn record percheè una donna normo peso, oltre tutto molto bella. Dopo ...

