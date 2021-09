Virologi in TV con l’autorizzazione: la (discutibile) proposta fa insorgere la casta dei tele-esperti (Di venerdì 24 settembre 2021) Matteo Bassetti, L'Aria che tira Matteo Bassetti evoca addirittura il fascismo. E il professor Galli gli fa eco: “Nemmeno Mussolini è arrivato a tanto“. Andrea Crisanti invece cita la Corea del Nord. Ai Virologi diventati simbolo del racconto televisivo della pandemia non è piaciuto affatto l’ordine del giorno a firma del deputato del gruppo Misto (ex M5s) Giorgio Trizzino, accolto ieri dal Governo, con cui si chiede che Virologi, immunologi, infettivologi intervengano sui media solo se autorizzati dalla struttura di appartenenza. Gli esperti che il pubblico ha imparato a conoscere nell’ultimo anno e mezzo invocano diversamente libertà di azione. E di partecipazione televisiva. Il loro, dunque, è stato un coro unanime sollevatosi contro la proposta politica. “Io sono professore ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021) Matteo Bassetti, L'Aria che tira Matteo Bassetti evoca addirittura il fascismo. E il professor Galli gli fa eco: “Nemmeno Mussolini è arrivato a tanto“. Andrea Crisanti invece cita la Corea del Nord. Aidiventati simbolo del raccontovisivo della pandemia non è piaciuto affatto l’ordine del giorno a firma del deputato del gruppo Misto (ex M5s) Giorgio Trizzino, accolto ieri dal Governo, con cui si chiede che, immunologi, infettivologi intervengano sui media solo se autorizzati dalla struttura di appartenenza. Gliche il pubblico ha imparato a conoscere nell’ultimo anno e mezzo invocano diversamente libertà di azione. E di partecipazionevisiva. Il loro, dunque, è stato un coro unanime sollevatosi contro lapolitica. “Io sono professore ...

