"Viola come il mare", Can Yaman anticipa: "Ecco come sarà il mio personaggio" (Di venerdì 24 settembre 2021) Can Yaman è ormai pronto per debuttare sul set di Viola come il mare. Dopo mesi spesi a studiare i copioni, l'attore ha raggiunto negli scorsi giorni Palermo, dove inizieranno le riprese delle prime puntate. Il protagonista di Daydreamer, infatti, è in compagnia della sua collega, Francesca Chillemi. I due qualche giorno fa hanno pubblicato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

