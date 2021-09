VIDEO F1, nuova power unit per Verstappen: perché la Red Bull ha cambiato motore? (Di venerdì 24 settembre 2021) La notizia del venerdì del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, è senza dubbio il cambio di motore di Max Verstappen. Il portacolori del team Red Bull, ha chiuso una prima sessione di prove libere difficile da inquadrare. Poi si è capito cosa stesse bollendo in pentola. Dopo diversi giri interlocutori, l’olandese ha realizzato il time attack, prima di rientrare ai box e non provare nemmeno la simulazione di passo gara. Ai box è scattato il lavoro sulla sua RB16B ed è maturata la decisione sarà di cambiare la power unit. Le tre posizioni di penalità che doveva comunque scontare in griglia, hanno spinto il team a stravolgere tutto il programma, con la sostituzione del motore e conseguente arretramento nello schieramento all’ultima fila. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) La notizia del venerdì del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, è senza dubbio il cambio didi Max. Il portacolori del team Red, ha chiuso una prima sessione di prove libere difficile da inquadrare. Poi si è capito cosa stesse bollendo in pentola. Dopo diversi giri interlocutori, l’olandese ha realizzato il time attack, prima di rientrare ai box e non provare nemmeno la simulazione di passo gara. Ai box è scattato il lavoro sulla sua RB16B ed è maturata la decisione sarà di cambiare la. Le tre posizioni di penalità che doveva comunque scontare in griglia, hanno spinto il team a stravolgere tutto il programma, con la sostituzione dele conseguente arretramento nello schieramento all’ultima fila. La ...

Advertising

Tg3web : Nuova iniziativa dell'università di Bologna per Patrick Zaki, ancora rinchiuso in un carcere egiziano. Attori di ci… - NintendoItalia : Scopri una nuova avventura di Kirby in 3D ambientata in un mondo misterioso! Kirby e la terra perduta arriverà su… - ItaliaViva : Da qui al rinnovo del CSM scriviamo una pagina nuova sulla giustizia, per restituire credibilità e dignità alle ist… - TV2000it : #VediamociChiaro con Giuseppe Caporaso, il programma di #Tv2000 che si propone di supportare e tutelare i cittadini… - CanzanoBarbara : RT @RaiStoria: Ambrogio è il traghettatore che, nel IV secolo d.C., trasporta il mondo classico che si sta dissolvendo in una nuova epoca,… -