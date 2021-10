VIDEO – Arechi | veronesi ‘onorano’ la trasferta dei loro padri

(Di venerdì 24 settembre 2021) Quella tra salernitani eè una antica storia di rivalità calcistica, tra le caratterizzanti il panorama italiano del tifo. Storia che si tramanda tra generazioni. Nel campionato di serie B che portò la Salernitana di Delio Rossi in massima serie, 24 anni fa, al Bentegodi ad applaudire Greco e Kolousek c’erano moltidei ragazzi che, il 22 settembre del 2021, erano in curva sud ad intonare gli stessi slogan. Gli stessiche trent’anni fa raggiunsero in massa il campo neutro di Perugia. Era la precedente sfortunata Serie B con Ansaloni allenatore granata e Fascetti sulla panchina gialloblù. Allora, sul 2-1 granata che garantiva il momentaneo sorpasso in classifica, i tifosi intonavano ‘veronese guardaci le spalle’. Canto interrotto dall’erroraccio di Di Sarno e dal pareggio di Pusceddu. Stesse dinamiche dall’altra ...

Al via subito il Genoa a spingere ma i granata rimangono ben attenti: è poi solo al 66' che è boato all'per il gol del neo entrato Djuric, che con un bel tiro beffa in primis la difesa e poi ......del web ildi Ribery che, a fine partita, richiama i compagni di squadra in campo per festeggiare con i tifosi della Curva Sud. 38 primavere il fuoriclasse francese ieri ha infiammato l'...Arriva all'Arechi la prima vittoria in Serie A dei granata, che superano 1-0 il Genoa e scavalcano il Cagliari al penultimo posto. Decisiva la rete nella ripresa di Djuric, colpo di testa sul corner d ...Diretta Salernitana Genoa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida del campionato di Serie A.