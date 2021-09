Vicenza, il consigliere di Fratelli d’Italia sul ddl Zan: «In 10 anni centinaia di gay aggrediti, non è un’emergenza» – Il video (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell’aula del Comune di Vicenza ieri, 23 settembre, si discuteva su una proposta presentata dalla minoranza di centrosinistra a sostegno del ddl Zan. A un certo punto, il consigliere di Fratelli d’Italia Nicolò Naclerio, delegato comunale alla Sicurezza, prende parola per esprimere la contrarietà del partito di Giorgia Meloni alla mozione: «Noi consideriamo gli omosessuali e tutte le persone che si vorrebbero tutelare con questa legge uguali a ogni altro cittadino, e pertanto già tutelati dal codice penale, a differenza delle sinistre che li considerano degli esseri in via di estinzione». La tesi di Naclerio si basa sull’assenza di urgenza da destinare alla legge contro l’omolesbobitransfobia, poiché «i dati evidenziano centinaia di aggressioni fisiche e verbali in dieci anni a ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell’aula del Comune diieri, 23 settembre, si discuteva su una proposta presentata dalla minoranza di centrosinistra a sostegno del ddl Zan. A un certo punto, ildiNicolò Naclerio, delegato comunale alla Sicurezza, prende parola per esprimere la contrarietà del partito di Giorgia Meloni alla mozione: «Noi consideriamo gli omosessuali e tutte le persone che si vorrebbero tutelare con questa legge uguali a ogni altro cittadino, e pertanto già tutelati dal codice penale, a differenza delle sinistre che li considerano degli esseri in via di estinzione». La tesi di Naclerio si basa sull’assenza di urgenza da destinare alla legge contro l’omolesbobitransfobia, poiché «i dati evidenzianodi aggressioni fisiche e verbali in diecia ...

