Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 17 | 45

(Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A12-TARQUINIA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA; CHIUSA LA SORPASSO, AL MOMENTO DUNQUE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO LUNGHE CODE TRA PONTINA E AURELIA. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E A24TERAMO. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO, CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. PASSIAMO ALLA A1-NAPOLI, CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD VERSO NAPOLI. ...