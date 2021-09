Via Marco da Benevento, attivata la pubblica illuminazione (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco Mastella e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello comunicano che, da ieri sera, è stata attivata la rete di pubblica illuminazione in Via Marco da Benevento. “L’Amministrazione Comunale, – si legge nella nota – venendo incontro alle richieste dei cittadini della zona, in un proficuo rapporto di collaborazione con Artistica srl che ha realizzato i lavori, ha risolto la problematica sollevata dai residenti che lamentavano la totale assenza di illuminazione in una zona fortemente antropizzata. L’ennesima opera pubblica a servizio della Comunità amministrata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco Mastella e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello comunicano che, da ieri sera, è statala rete diin Viada. “L’Amministrazione Comunale, – si legge nella nota – venendo incontro alle richieste dei cittadini della zona, in un proficuo rapporto di collaborazione con Artistica srl che ha realizzato i lavori, ha risolto la problematica sollevata dai residenti che lamentavano la totale assenza diin una zona fortemente antropizzata. L’ennesima operaa servizio della Comunità amministrata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

