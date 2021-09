Vi racconto la verità sulla trattativa Stato-mafia

(Di venerdì 24 settembre 2021) Zuppa di Porro. La fine della: vi spiego cosa è e cosa ha combinato. Draghi non alza le tasse e gli industriali lo amano. Le bollette aumentano, dice Libero, ma del 27 per cento grazie al decreto del governo, altrimenti sarebbepeggio. La battaglia delle Generali. La Lamorgese arresta un parlamentare spagnolo, ma scorta i rave. #rassegnastampa24sett L'articolo proviene da Nicola Porro.

