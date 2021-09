Vezzali: “DAZN? Stiamo monitorando la situazione” (Di venerdì 24 settembre 2021) Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, è intervenuta sulla vicenda “disservizi DAZN”. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione del “BeActive Multi Sport Village” al Parco del Foro Italico: “Per quanto riguarda i problemi di messa in onda di DAZN non spetta al Governo prendere decisioni perché lo sport ha autonomia sulla questione. Noi siamo comunque al corrente della situazione sin dai primi intoppi e la Stiamo monitorando al meglio affinché gli utenti possano beneficiare completamente dei servizi richiesti”. Foto: Twitter Vezzali L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Valentina, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, è intervenuta sulla vicenda “disservizi”. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione del “BeActive Multi Sport Village” al Parco del Foro Italico: “Per quanto riguarda i problemi di messa in onda dinon spetta al Governo prendere decisioni perché lo sport ha autonomia sulla questione. Noi siamo comunque al corrente dellasin dai primi intoppi e laal meglio affinché gli utenti possano beneficiare completamente dei servizi richiesti”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

