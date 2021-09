Vezzali: "Basta tifosi ammassati in curva senza mascherine" (Di venerdì 24 settembre 2021) "La situazione epidemiologica è migliorata e anche la vaccinazione sta andando bene. Sono dati forniti dal generale Figliuolo, col Cts ieri abbiamo discusso molto e c'è la volontà di aumentare la capienza... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 settembre 2021) "La situazione epidemiologica è migliorata e anche la vaccinazione sta andando bene. Sono dati forniti dal generale Figliuolo, col Cts ieri abbiamo discusso molto e c'è la volontà di aumentare la capienza...

Advertising

Italpress : Vezzali “Basta tifosi ammassati in curva senza mascherine” - sportface2016 : Valentina #Vezzali: 'Le società facciano rispettare le regole, non bisogna vedere tifosi ammassati in curva senza m… - Roberto23186246 : @VVezzali signorina Vezzali aprite gli stadi in maniera totale , basta pensarci su. I club stanno lanciando l'allar… - peterkama : Vezzali: 'Entro fine settembre il Governo s'esprimerà sulla riapertura degli stadi al 100%' GREEN PASS? APRIRE TUT… - Cagliari_1920 : Vezzali: «Serve una riforma fiscale. Basta limiti sulle scommesse sportive» #cagliaricalcio -