Vertenza Ita-Alitalia, bloccata la Roma-Fiumicino: tensione con la polizia, feriti (Di venerdì 24 settembre 2021) Lavoratori Alitalia: slogan, rabbia e tensione, e 4 agenti di polizia feriti. Questo il bilancio del blocco dell'autostrada Roma-Fiumicino, oggi 24 settembre. Circa 2mila dipendenti Alitalia hanno occupato il tratto stradale e tentato di forzare lo sbarramento delle forze dell'ordine. Complessivamente sono circa 5mila i lavoratori che manifestano da questa mattina all'aeroporto di Fiumicino mentre è in corso lo sciopero del trasporto aereo proclamato da tutte le sigle sindacali. In corteo anche operai da altre città Alla mobilitazione contro "il vergognoso piano industriale Ita, supportato da un governo capace di mettere la mordacchia al Parlamento", spiega in una nota il sindacato di base Usb, partecipano delegazioni di altre vertenze in atto. Come ...

