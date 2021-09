Verstappen ultimo in griglia, mossa rischiosissima in Russia: guizzo-mondiale per Lewis Hamilton? (Di venerdì 24 settembre 2021) Max Verstappen partirà dall'ultima posizione nel Gran Premio di Russia. Altro colpo di scena in un mondiale sempre più avvincente, dove il testa a testa tra il pilota della Red Bull e il pluri campione Lewis Hamilton è sempre più serrato. La Mercedes sembra essere nettamente favorita sul tracciato di Sochi, che è terreno di conquista delle frecce argento da diverso tempo. Anche per questo motivo, data la difficoltà di lottare per la pole position, la Red Bull ha deciso di non perdere tempo e di sostituire la power unit dell'olandese in tempo per la seconda sessione di prove libere. Decisione maturata anche tenendo in considerazione il fatto che Verstappen ha ricevuto tre posizioni di penalità a causa dello scontro con Hamilton in quel di Monza. La Red Bull ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Maxpartirà dall'ultima posizione nel Gran Premio di. Altro colpo di scena in unsempre più avvincente, dove il testa a testa tra il pilota della Red Bull e il pluri campioneè sempre più serrato. La Mercedes sembra essere nettamente favorita sul tracciato di Sochi, che è terreno di conquista delle frecce argento da diverso tempo. Anche per questo motivo, data la difficoltà di lottare per la pole position, la Red Bull ha deciso di non perdere tempo e di sostituire la power unit dell'olandese in tempo per la seconda sessione di prove libere. Decisione maturata anche tenendo in considerazione il fatto cheha ricevuto tre posizioni di penalità a causa dello scontro conin quel di Monza. La Red Bull ha ...

Advertising

Gazzetta_it : F1 Sochi FP2, Mercedes in volo: Bottas precede Hamilton. Verstappen scatterà ultimo con Leclerc - Foodef11 : Verstappen cambia power unit: a Sochi partirà ultimo con Leclerc - dave_valentini : Domanda (nemmeno troppo improbabile) Verstappen cambia PU e dovrebbe partire ultimo. Il GP non si disputa per piogg… - TicinoGazzetta : Verstappen cambia power unit: a Sochi partirà ultimo con Leclerc - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Russia - Ufficiale: Verstappen domenica scatterà ultimo #F1inGenerale -