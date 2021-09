Verstappen | attacco frontale a Hamilton | “Nel mondo ci sono tanti ipocriti…”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Infuocare la vigilia del Gran Premio di Russia? Maxsa bene come si fa. Il pilota olandese della Red Bull, nelle dichiarazioni della conferenza stampa che apre ufficialmente il weekend di Sochi, si è reso protagonista di unadurissimo al rivale per il titolo Mondiale 2021 Lewis. Definito “ipocrita” senza troppi giri di parole, l’olandese ha messo pressione al guidatore della Mercedes. È uncarico e polemico È un Maxmolto critico quello che si scaglia contro il comportamento di Lewis. Il pilota olandese, rivale e pretendente al titolo detenuto proprio dall’anglosassone della Mercedes, non ha fatto zero a zero caricando a testa bassa, esattamente come il toro simbolo della sua Red Bull, l’attuale campione del ...

Advertising

infoitsport : Formula 1 | Brundle sta tutto con Verstappen: l'attacco a Hamilton logico -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen attacco

OA Sport

Venendo alla stretta attualità, Sochi si annuncia contesto dove Mercedes può andare all'di una Red Bull costretta a correre in difesa . In primis perchédovrà scontare una penalità di 3 posizioni in griglia per espiare la colpa riconosciutagli in merito all'incidente ...Ad ogni modo, quindi, il piano didella scuderia di Brackley è totale. Lewis Hamilton deve assolutamente sfruttare l'occasione e, possibilmente, Valtteri Bottas dovrà proteggergli le spalle, ...Il pilota della Ferrari ha comparato lo stile di guida dei duellanti per il titolo nel momento in cui ci si ritrova a lottare con loro per una posizione in pista ...Archiviato un weekend di pausa, la Formula Uno si appresta a tornare in azione a Sochi, dove domenica 26 settembre andrà in scena il Gran Premio di Russia, quindicesimo dei ventidue atti che comporran ...