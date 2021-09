Venezia | sospeso perché non si vaccina il medico eroe contro il virus

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nel marzo 2020 l'anestesista Alessio Scatto si era distinto per il suo lavoro nella terapia intensiva di Padova. Ora però rifiuta l'iniezione ed è stato lasciato a casa. La replica: "E' un argomento complesso, no comment: ma non voglio essere associato ai No Vax"

'È un argomento molto complesso e per questo preferisco per ora non rilasciare nessun commento'. A parlare è Alessio Scatto , l'anestesista veneziano di 45 annidal lavoro per aver ...... da cui è stato richiamato, ma non. Green pass ufficiale da oggi/ Novità, controlli e ... una docente del FriuliGiulia. Per questo è stato segnalato dal'Asl all'ordine dei medici di ...Nel marzo 2020 l'anestesista Alessio Scatto si era distinto per il suo lavoro nella terapia intensiva di Padova. Ora però rifiuta l'iniezione ...Durante la prima ondata Alessio Scatto aveva lavorato all'ospedale di Padova. Poi la decisione di non vaccinarsi e il provvedimento inevitabile da dell'azienda ospedaliera ...