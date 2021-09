Vendetta | Guerra nell’antimafia | la recensione | i lati oscuri del bene nella nuova docuserie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ladellaprodotta e diretta da Ruggero Di Maggio e Davide Gambino che racconta il caso del giornalista Pino Maniaci e dell'ex giudice Silvana Saguto. Abbiamo deciso di aprire questadinell'antimafia, ladistribuita da, soffermandoci proprio sul suo titolo, che racchiude perfettamente il senso ed il contenuto dei sei episodi che la compongono. Non si parla dialla mafia (o almeno non direttamente) e nemmeno di rappresaglie nei confronti di chi la mafia la combatte, i paladini, appunto, dell'antimafia. Al centro dello scontro che viene evocato nel titolo ci sono proprio loro, due di quei personaggi che hanno dedicato la vita - come ...