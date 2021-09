“Vendetta | guerra nell’antimafia” | la nuova serie Netflix

(Di venerdì 24 settembre 2021) Esce oggi in 6 episodi ladocumentiitaliana “” è ladocu-italianain 6 episodi prodotta dalla casa di produzione Nutopia in associazione con la casa di produzione italiana Mon Amour Films, disponibile da oggi venerdì 24 settembre. La docu-racconta e ricostruisce le vicende umane e processuali, ma anche lo scontro, tra Pino Maniaci eSilvana Saguto, due personalità di spicco dell’antimafia che, nel corso della loro vita professionale, si sono trovate coinvolte in situazioni controverse e accusate di reati contro cui esse stesse dovevano combattere.è il frutto di un lavoro iniziato nel ...

Advertising

badtasteit : La recensione di tutta la stagione di #Vendettaguerranellantimafia la nuova serie documentaria di Netflix su un cas… - ilgiornale : Rambo 2 - La vendetta è il secondo capitolo della saga dedicata al veterano di guerra John Rambo: un secondo capito… - ferdilarizza : Vendetta, guerra nell'antimafia | Netflix Italia - ludaksite : Vendetta: Guerra nell'antimafia Aka Vendetta: Truth, Lies and the Mafia (2021) 1x6 - online sa prevodom Lud@k Site… - TheItalianTimes : Oggi su #Neflix esce #Vendettaguerranellantimafia, miniserie che racconta le vicende umane e processuali del giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendetta guerra

... Non sono un Assassino, Rambo 2 - La, Thelma, Padri e figlie, Annabelle 3, Wanted - scegli ... L'Italia in(docu - serie), in onda alle 21.10 su Rai Storia.Un ritorno mosso dalla sete die che scatenerà una nuova '' in città. Gli affiliati dovranno scegliere da che parte stare, se dalla parte di Genny Savastano o da quella di Ciro Di ...“Vendetta: guerra nell’antimafia” è la nuova docu-serie italiana Netflix in 6 episodi prodotta dalla casa di produzione Nutopia in associazione con la casa di produzione italiana Mon Amour Films, ...Non sono un Assassino, Rambo 2 - La vendetta, Thelma, Padri e figlie, Annabelle 3. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Tale e quale show, NCIS e Bull, Grande Fratello Vip, PropagandaLive, Fratel ...