Valeria Golino senza freni su Riccardo Scamarcio: "Ci evitiamo affettuosamente"

Valeria Golino torna a parlare del suo ex compagno Riccardo Scamarcio con il quale ha recentemente recitato sul set de "La Scuola Cattolica". Nella lunga intervista rilasciata a "Grazia", in cui l'attrice partenopea compare in copertina, racconta in che rapporto è ora con il bel 41enne pugliese. Quando le viene chiesto di Riccardo Scamarcio, suo compagno per oltre 10 anni e con il quale ancora oggi ha un legame strettamente professionale, Valeria Golino rivela senza troppi giri di parole: "E' molto bravo, un attore potente. Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente". Dopo una storia d'amore durata più di dieci anni, i due sono rimasti in buoni rapporti e continuano a lavorare insieme.

