Valentina Vignali, prima la scomparsa del cane poi spuntano i ladri: ‘peggio di così c’è solo la morte’ (Di venerdì 24 settembre 2021) Valentina Vignali ha perso il suo cane, Muffin, un golden retriever di taglia grande. Qualcuno sembra averlo avvistato e si spera nel lieto fine. LEGGI ANCHE:– Quanto guadagna Valentina Vignali facendo l’influencer? Le cifre stellari per un post e tre stories https://www.instagram.com/stories/ValentinaVignali/2669366081153578755/Come se non bastasse però, dopo il danno è arrivata anche la beffa: Valentina infatti ha raccontato di aver subito anche un furto in casa da parte di alcuni ladri senza scrupolo. https://www.instagram.com/stories/ValentinaVignali/2669513151554274291/Nel raccontare la vicenda su Instagram, la Vignali è passata da momenti di totale sconforto a risate, ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 settembre 2021)ha perso il suo, Muffin, un golden retriever di taglia grande. Qualcuno sembra averlo avvistato e si spera nel lieto fine. LEGGI ANCHE:– Quanto guadagnafacendo l’influencer? Le cifre stellari per un post e tre stories https://www.instagram.com/stories//2669366081153578755/Come se non bastasse però, dopo il danno è arrivata anche la beffa:infatti ha raccontato di aver subito anche un furto in casa da parte di alcunisenza scrupolo. https://www.instagram.com/stories//2669513151554274291/Nel raccontare la vicenda su Instagram, laè passata da momenti di totale sconforto a risate, ...

Advertising

heyyouitsbi : valentina vignali ha anche ritrovato il suo cane sono troppo felice per lei ora mi rimetto a piangere oggi non se ne esce - jdbsvoice : Valentina Vignali ha ritrovato il suo cagnolone sono troppo contenta piango di gioia, era uno strazio non sapere do… - CaffeFou : Ladri svaligiano la casa di #ValentinaVignali: 'C'entra la scomparsa del nostro cane' - matyzzle : Valentina Vignali ha trovato il cane e sta bene ???????????????????????? - arno_chiara : RT @ognivoltaemily: hanno ritrovato il canino di Valentina Vignali, no vi prego che bello scusate sono particolarmente debole -