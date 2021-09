Vaccino studenti, Sasso: “I docenti rispettino le indicazioni del Garante della Privacy” (Di venerdì 24 settembre 2021) "Invito fortemente il personale docente a rispettare la normativa e quanto segnalato dal Garante della Privacy al Ministero dell'Istruzione: un professore non può chiedere allo studente se è vaccinato oppure no". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) "Invito fortemente il personale docente a rispettare la normativa e quanto segnalato dalal Ministero dell'Istruzione: un professore non può chiedere allo studente se è vaccinato oppure no". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'Istruzione Rossano. L'articolo .

