Vaccino anti-Covid, il report settimanale: tra gli over 50 ancora oltre 3,2 milioni totalmente scoperti e solo 174.358 prime dosi in 7 giorni (Di venerdì 24 settembre 2021) Un aumento, ma risibile. Anche se il generale Figliuolo sottolinea lo scatto degli ultimi giorni, che fa ben sperare. Di certo, il dato settimanale delle prime dosi somministrate nella fascia più a rischio di sviluppo di una malattia grave resta piuttosto basso. Tra lo scorso venerdì ed oggi, infatti, sono state 174.358 le persone che sono entrate in un hub vaccinale per la prima volta. Numeri assai più alti delle 117.675 dei sette giorni precedenti, ma comunque in linea con i dati delle settimane prima. Non una svolta quindi, ma forse un primo timido segnale legato all’introduzione dell’obbligo di Green pass sui posti di lavoro. E resta impossibile comprende come evolverà la situazione nei prossimi giorni perché, come sottolineato dalla Fondazione Gimbe, i dati delle prenotazioni non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Un aumento, ma risibile. Anche se il generale Figliuolo sottolinea lo scatto degli ultimi, che fa ben sperare. Di certo, il datodellesomministrate nella fascia più a rischio di sviluppo di una malattia grave resta piuttosto basso. Tra lo scorso venerdì ed oggi, infatti, sono state 174.358 le persone che sono entrate in un hub vaccinale per la prima volta. Numeri assai più alti delle 117.675 dei setteprecedenti, ma comunque in linea con i dati delle settimane prima. Non una svolta quindi, ma forse un primo timido segnale legato all’introduzione dell’obbligo di Green pass sui posti di lavoro. E resta impossibile comprende come evolverà la situazione nei prossimiperché, come sottolineato dalla Fondazione Gimbe, i dati delle prenotazioni non ...

