Vaccinata, poi i raggi e 26 giorni in coma. Tre indagati per la morte della 14enne salentina Decesso nell'ospedale pediatrico di Bari (Di venerdì 24 settembre 2021) Majda El Azrak fu sottopostola alla dose del vaccino il 17 agosto. Due giorni dopo fu sottoposta a radiografia. Poi, 26 giorni di coma fino al 13 settembre quando la quattordicenne residente a Ruffano è morta nell'ospedale pediatrico di Bari. Tre indagati per ipotesi di omicidio colposo. Si tratta del medico che somministrò il vaccino e dei due medici dell'ospedale di Tricase che effettuarono i raggi con l'utilizzo di mezzi di contrasto, raggi dai quali emerse un'ipotesi di forma tumorale. Dopo la radiografia la quattordicenne perse conoscenza. In coma l'adolescente fu trasferita al "Giovanni XXIII" di Bari. L'autopsia, che sarà effettuata il mese prossimo, sarà ...

