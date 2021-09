USA, vendite case nuove agosto +1,5% m/m (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Aumentano più delle attese le vendite di case nuove negli Stati Uniti ad agosto, dopo il forte aumento registrato il mese precedente (+6,4%). Il dato ha evidenziato un incremento dell’1,5% a 740 mila unità rispetto alle 729 mila unità di luglio (dato rivisto da 708 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che erano per una diminuzione a 714 mila unità. Rispetto ad agosto 2020 si registra un calo del 24,3%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Aumentano più delle attese ledinegli Stati Uniti ad, dopo il forte aumento registrato il mese precedente (+6,4%). Il dato ha evidenziato un incremento dell’1,5% a 740 mila unità rispetto alle 729 mila unità di luglio (dato rivisto da 708 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che erano per una diminuzione a 714 mila unità. Rispetto ad2020 si registra un calo del 24,3%.

