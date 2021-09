Usa-Ue, parte il Consiglio tech. L’agenda vista da Brookie (Atlantic Council) (Di venerdì 24 settembre 2021) Il terremoto Aukus rischia di mietere una vittima illustre nei prossimi giorni. Nonostante le rassicurazioni telefoniche fra Joe Biden ed Emmanuel Macron rimane alta la marea tra Europa e Stati Uniti all’indomani del patto militare fra americani, australiani e inglesi nell’Indo-Pacifico che ha mandato in fumo una commessa francese da 56 miliardi di euro. Mercoledì prossimo, il 29 settembre, è fissata in agenda la prima riunione del Consiglio per il commercio e la tecnologia fra Ue e Usa, l’organo consultivo che detterà le regole del gioco del mondo tech, dalla regolamentazione della Silicon Valley ai parametri di sicurezza per le tecnologie emergenti. Il primo, vero banco di prova dell’alleanza fra i due blocchi sul fronte più sensibile della competizione con la Cina. I lavori dovrebbero partire fra una settimana, a Bruxelles. Il condizionale è ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 settembre 2021) Il terremoto Aukus rischia di mietere una vittima illustre nei prossimi giorni. Nonostante le rassicurazioni telefoniche fra Joe Biden ed Emmanuel Macron rimane alta la marea tra Europa e Stati Uniti all’indomani del patto militare fra americani, australiani e inglesi nell’Indo-Pacifico che ha mandato in fumo una commessa francese da 56 miliardi di euro. Mercoledì prossimo, il 29 settembre, è fissata in agenda la prima riunione delper il commercio e la tecnologia fra Ue e Usa, l’organo consultivo che detterà le regole del gioco del mondo, dalla regolamentazione della Silicon Valley ai parametri di sicurezza per le tecnologie emergenti. Il primo, vero banco di prova dell’alleanza fra i due blocchi sul fronte più sensibile della competizione con la Cina. I lavori dovrebbero partire fra una settimana, a Bruxelles. Il condizionale è ...

Advertising

FcInterNewsit : ??? Tornano le voci di vendita dell'#Inter ???? da parte di #Suning ????: si riparla di PIF ???? e di fondi USA ???? ????… - alemase_ : RT @cartonimorti: Un fattorino di @AmazonIT usa il numero di telefono del cliente per flirtare. Una volta reso pubblico l'accaduto, la gent… - regionalatbugg : la parte bella della dad è che con le videocamere spente la gente usa tranquillamente il maschile con me - _Pott3rh3ad_ : RT @always__shines: kerem bürsin é l'unico uomo che merita di essere clonato per la bella persona che è per i suoi principi per il modo in… - CavalieriYlenia : RT @always__shines: kerem bürsin é l'unico uomo che merita di essere clonato per la bella persona che è per i suoi principi per il modo in… -