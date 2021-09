Usa, Biden: “Orribili le immagini dei migranti haitiani frustati in Texas. Vergognoso, ci saranno delle conseguenze” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, descrive le scene violente dei giorni scorsi al confine col Messico, dove decine di migranti haitiani sono stati malmenati dalla polizia di frontiera. “È stato orribile vedere, quello che avete visto: vedere persone trattate così, cavalli che le investono, persone che vengono frustate”, ha spiegato Joe Biden. “È oltraggioso. Ve lo prometto: quelle persone pagheranno. Ci sarà un’indagine, e lì ci saranno conseguenze. È un imbarazzo. Ma va oltre l’imbarazzo. È pericoloso. È sbagliato. Invia il messaggio sbagliato in tutto il mondo. Invia il messaggio sbagliato a casa. Semplicemente non è quello che siamo”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, descrive le scene violente dei giorni scorsi al confine col Messico, dove decine disono stati malmenati dalla polizia di frontiera. “È stato orribile vedere, quello che avete visto: vedere persone trattate così, cavalli che le investono, persone che vengono frustate”, ha spiegato Joe. “È oltraggioso. Ve lo prometto: quelle persone pagheranno. Ci sarà un’indagine, e lì ci. È un imbarazzo. Ma va oltre l’imbarazzo. È pericoloso. È sbagliato. Invia il messaggio sbagliato in tutto il mondo. Invia il messaggio sbagliato a casa. Semplicemente non è quello che siamo”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

limesonline : ?????? Il mondo questa settimana Riassunto e colonna sonora Analisi di @dlfabbri, @danyalistanbul, @omoscatelli e… - NicolaPorro : Ma non era #Trump il cattivo? Guardate che succede nell'America di #Biden...?? - masechi : ?? La Francia ha cancellato una serata di gala a Washington. Doveva festeggiare l’alleanza con gli Stati Uniti. A Pa… - StefanoZ_Tweet : RT @marcocongiu: Una misconosciuta Contea dell’Arizona doveva dimostrare che le presidenziali Usa erano truccate. In 6 mesi i Repubblicani… - GuardaStelle82 : RT @marcocongiu: Una misconosciuta Contea dell’Arizona doveva dimostrare che le presidenziali Usa erano truccate. In 6 mesi i Repubblicani… -