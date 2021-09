Urgnano: Lega e Fratelli d’Italia candidano Simone Bonfadini, volto nuovo della politica (Di venerdì 24 settembre 2021) Simone Bonfadini è un volto nuovo della politica urgnanese. Ha 36 anni, una laurea in scienze politiche, è un imprenditore nel campo dell’e-commerce ed è il candidato del centrodestra, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia. Ciò che lui e la sua squadra vogliono portare a Urgnano è freschezza, un cambio di rotta. Quali sono le priorità del suo programma? Riqualificazione del centro storico, energie rinnovabili per gli edifici pubblici e più ascolto al cittadino. Sono sintetico perché credo che non servano troppe parole, ma fatti concreti”. Quali saranno le novità rispetto all’attuale amministrazione? Per Urgnano negli ultimi anni è stato fatto troppo poco. Le persone si lamentano del fatto che il paese ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021)è unurgnanese. Ha 36 anni, una laurea in scienze politiche, è un imprenditore nel campo dell’e-commerce ed è il candidato del centrodestra, sostenuto da. Ciò che lui e la sua squadra vogliono portare aè freschezza, un cambio di rotta. Quali sono le priorità del suo programma? Riqualificazione del centro storico, energie rinnovabili per gli edifici pubblici e più ascolto al cittadino. Sono sintetico perché credo che non servano troppe parole, ma fatti concreti”. Quali saranno le novità rispetto all’attuale amministrazione? Pernegli ultimi anni è stato fatto troppo poco. Le persone si lamentano del fatto che il paese ...

