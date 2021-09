Uomini e Donne, storica coppia si dice addio: il motivo è sorprendente (Di venerdì 24 settembre 2021) . I fan sono rimasti sorpresi dalle interviste dei protagonisti La loro coppia aveva tenuto incollati ai social moltissimi fan di Uomini e Donne. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto erano amatissimi e la loro rottura ha colto tutti di sorpresa. I motivi che hanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) . I fan sono rimasti sorpresi dalle interviste dei protagonisti La loroaveva tenuto incollati ai social moltissimi fan di. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto erano amatissimi e la loro rottura ha colto tutti di sorpresa. I motivi che hanno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - OfficialASRoma : C'è tempo fino alle 16 per provare ad aggiudicarsi una delle maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHC… - santinaf : RT @FLoyakono: La vita è più un teatro dove uomini e donne salgono per recitare la loro storia o più un palchetto dove si agitano in manier… - LalienoJ : @dietilammina Cioè io sono al centro del drama e queste alla fine c'hanno pure ragione nel dire che le donne che si… -