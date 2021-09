Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto: rivelati i motivi della rottura (Di venerdì 24 settembre 2021) Si sono lasciati perché non andavano più d’accordo, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, rispettivamente ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta. A parlarne è stata proprio l’ex coppia in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Da quella rottura avvenuta ad agosto, nessun chiarimento tra i due. Se da una parte sembrerebbe che lui abbia già voltato pagina, la toscana non sembra ancora pronta a vederla accanto a un’altra fidanzata. Numerosi erano i progetti insieme, tra cui quello di una convivenza, ma forse l’andare troppo di fretta non ha giocato veramente a loro favore. Erano diversi, come ha ammesso Vanessa al Magazine, spiegando che la rottura sarebbe arrivata dopo due ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 settembre 2021) Si sono lasciati perché non andavano più d’accordo,, rispettivamente ex tronista die la sua scelta. A parlarne è stata proprio l’ex coppia in una lunga intervista rilasciata aMagazine. Da quellaavvenuta ad agosto, nessun chiarimento tra i due. Se da una parte sembrerebbe che lui abbia già voltato pagina, la toscana non sembra ancora pronta a vederla accanto a un’altra fidanzata. Numerosi erano i progetti insieme, tra cui quello di una convivenza, ma forse l’andare troppo di fretta non ha giocato veramente a loro favore. Erano diversi, come ha ammessoal Magazine, spiegando che lasarebbe arrivata dopo due ...

Advertising

matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - DPCgov : ??????????????#23settembre Oggi è San Pio: patrono dei volontari di #protezionecivile. Una ricorrenza importante che of… - pin_klo : @DunPiteog beh insomma dipende a che livello altrimenti non si potrebbe mai parlare delle relazioni violente degli… - 321LaunchBiz : Naughtydate e un sito di incontri giacche ti permettera di civettare con uomini e donne solo alla inchiesta della t… -