Uomini e Donne anticipazioni, è già finita tra Ida Platano e il corteggiatore Marcello?

Emergono i primi problemi tra Ida Platano e Marcello Messina. La dama, che è una delle più conosciute e amate del trono over di Uomini e Donne, e il corteggiatore che l'ha colpita sin dall'inizio stanno proseguendo la loro frequentazione ma qualcosa proprio non va. Stiamo parlando dell'intimità, che ancora non sono riusciti a vivere in quanto, quando ce n'è stata la possibilità, lui si è addormentato.

Uomini e Donne, i veri motivi della rottura tra Massimiliano e Vanessa

La coppia formatasi nel trono classico di Uomini e Donne non andava più d'accordo da diverse settimane quando ha deciso di interrompere la relazione ...

