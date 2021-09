Uomini e Donne anticipazioni 24 settembre: Ida Platano delusa da Marcello. Il Cavaliere si è addormentato (Di venerdì 24 settembre 2021) I volti più noti del parterre del trono over di Uomini e Donne, tengono banco anche quest’anno, creando dinamiche a ogni puntata. Gemma Galgani ha stupito tutti fin dalla prima puntata, raccontando i suoi nuovi ritocchi estetici. Tina Cipollari ha commentato con ironia la scelta ed è stato subito scontro. Anche Biagio Di Maro e Armando Incarnato hanno ricominciato a far parlare di sé, più per le polemiche innescate, che per nuove conoscenze. Tra gli amati ritorni anche Ida Platano, la Dama ha scelto di uscire con Marcello ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 23 settembre, riportate dal Vicolo delle News, qualcosa è andato storto. Uomini e Donne anticipazioni 24 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) I volti più noti del parterre del trono over di, tengono banco anche quest’anno, creando dinamiche a ogni puntata. Gemma Galgani ha stupito tutti fin dalla prima puntata, raccontando i suoi nuovi ritocchi estetici. Tina Cipollari ha commentato con ironia la scelta ed è stato subito scontro. Anche Biagio Di Maro e Armando Incarnato hanno ricominciato a far parlare di sé, più per le polemiche innescate, che per nuove conoscenze. Tra gli amati ritorni anche Ida, la Dama ha scelto di uscire conma, secondo ledidella puntata del 23, riportate dal Vicolo delle News, qualcosa è andato storto.24 ...

