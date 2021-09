United, trovato l’individuo adatto per il dopo Pogba. Piace anche alla Juventus (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Manchester United ha scelto Tanguy Ndombele per sostituire Paul Pogba, che vorrebbe andare via dalla Premier League, probabilmente al PSG o un clamoroso ritorno in Italia. Il centrocampista francese del Tottenham sarebbe in scadenza di contratto nel 2022. A riportarlo è il Daily Express. Oltre ai Red Devils anche la Juventus di Massimiliano Allegri è interessata, per il mercato di gennaio o per la prossima estate, al giocatore di origini congolesi classe 1996. TI PUÒ INTERESSARE anche: Messi a rischio per la sfida con il City: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Msterha scelto Tanguy Ndombele per sostituire Paul, che vorrebbe andare via dPremier League, probabilmente al PSG o un clamoroso ritorno in Italia. Il centrocampista francese del Tottenham sarebbe in scadenza di contratto nel 2022. A riportarlo è il Daily Express. Oltre ai Red Devilsladi Massimiliano Allegri è interessata, per il mercato di gennaio o per la prossima estate, al giocatore di origini congolesi classe 1996. TI PUÒ INTERESSARE: Messi a rischio per la sfida con il City: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

CalcioNews24 : Dall’Inghilterra: «Il #ManchesterUnited ha trovato il sostituto di #Pogba» - desti_paradiso : RT @mxngxlianchxp: @desti_paradiso Spulciando fra i gemellaggi del Bisceglie, ne ho trovato uno fra Lanciano e Losanna, uno fra Cosenza e S… - mxngxlianchxp : @desti_paradiso Spulciando fra i gemellaggi del Bisceglie, ne ho trovato uno fra Lanciano e Losanna, uno fra Cosenz… - elliott_il : @ilromagnoliano @GiovaB95 Pero va detto che United lo abbiamo trovato a Marzo non a Settembre. Per me, non è solo u… -

Ultime Notizie dalla rete : United trovato Dall'Inghilterra: "Il Manchester United ha trovato il sostituto di Pogba" Dall'Inghilterra: il Manchester United avrebbe trovato il sostituto di Pogba. Il francese è nel mirino della Juventus Il Manchester United ha individuato in Ndombele il sostituto di Pogba in caso di addio del Polpo nell'estate 2022. ...

Inter e Milan: la stagione che aspetta le due milanesi Se prima che la Juventus perdesse il campione portoghese in direzione Manchester United i ... Trovato morto Giacomo Sartori, il 29enne di Belluno scomparso a Milano Notizia successiva 0 Commento

Dall'Inghilterra: «Il Manchester United ha trovato il sostituto di Pogba» Calcio News 24 Pogba Juve, il Manchester United individua già il sostituto. La situazione Dall’Inghilterra danno per certo che il Manchester United avrebbe trovato il sostituto di Pogba. Il francese è nel mirino della Juve Il Manchester United ha individuato in Ndombele il sostituto di Pog ...

Osò entrare nello spogliatoio United prima di Roy Keane: “Mi mise al tappeto” Roy Keane dettava legge nello spogliatoio del Manchester United. L’ex centrocampista spesso e volentieri si è reso protagonista di episodi al vetriolo, non solo con avversari, ma anche alcuni compagni ...

Dall'Inghilterra: il Manchesteravrebbeil sostituto di Pogba. Il francese è nel mirino della Juventus Il Manchesterha individuato in Ndombele il sostituto di Pogba in caso di addio del Polpo nell'estate 2022. ...Se prima che la Juventus perdesse il campione portoghese in direzione Manchesteri ...morto Giacomo Sartori, il 29enne di Belluno scomparso a Milano Notizia successiva 0 CommentoDall’Inghilterra danno per certo che il Manchester United avrebbe trovato il sostituto di Pogba. Il francese è nel mirino della Juve Il Manchester United ha individuato in Ndombele il sostituto di Pog ...Roy Keane dettava legge nello spogliatoio del Manchester United. L’ex centrocampista spesso e volentieri si è reso protagonista di episodi al vetriolo, non solo con avversari, ma anche alcuni compagni ...