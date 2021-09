Un'azienda lombarda parla friulano, il nuovo amministratore è di Udine (Di venerdì 24 settembre 2021) (Visited 19 times, 19 visits today) Ultime notizie: Nei cellulari Google il sistema di ricarica studiato dall'Università di Udine azienda friulana scelta come ambasciatrice a Firenze di economia ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) (Visited 19 times, 19 visits today) Ultime notizie: Nei cellulari Google il sistema di ricarica studiato dall'Università difriulana scelta come ambasciatrice a Firenze di economia ...

Advertising

emiliapost_ : La nuova sede dell'#azienda meccanica lombarda, specializzata in tecnologie per il #packaging di prodotti farmaceut… - of2011 : ISTech azienda lombarda che da oltre 25 anni fornisce soluzioni automatizzate per il taglio dei me... - PubliTec_Srl : L’azienda lombarda Garnet aveva bisogno di migliorare l’#intralogistica, e si è rivolta a @FasThink_RFID, che ha me… - AndreaPagani_ : @il_Maggiore Qualche mese fa è capitato a uno in una azienda lombarda, ma al posto della maglietta si è arrotolato… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Ricordate il famoso blocco di più giorni del server della sanità lombarda causato da problemi al climatizzatore? Ecco, quell… -