Una Vita, anticipazioni spagnole: Miguel perderà la testa per Anabel

Anabel Bacigalupe, approdata da poco ad Acacias, riserverà moltissime sorprese nel corso delle prossime puntate di Una Vita, come segnalano le anticipazioni spagnole. La giovane si è trasferita nel quartiere con il padre Marcos e ha subito fatto amicizia con Camino alla quale è piaciuta molto la natura estroversa e controcorrente della nuova arrivata. Tuttavia, a breve sarà proprio Anabel a provocare un terribile dramma nella Vita della Pasamar in quanto verrà a sapere dall'amica che Ildefonso è diventato impotente in guerra e non hanno rapporti intimi e, nel corso di una cena di famiglia alla presenza di molti inVitati, rivelerà a tutti il segreto del marchesino. Quest'ultimo, umiliato e mortificato anche dal nonno, deciderà di compiere un gesto estremo e si ...

