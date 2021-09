Una Vita anticipazioni, Genoveva ne fa un’altra: il piano diabolico (Di venerdì 24 settembre 2021) Non appena assolta e considerata innocente, Genoveva ne pensa subito un’altra: cos’accade ad Acacias stando alle anticipazioni di Una Vita Nonostante si possa pensare all’ovvio, Genoveva non colpirà nuovamente Felipe. Questa volta, infatti, la Salmeron deciderà di mettere a segno un colpo contro il proprio avvocato: Javier Velasco. Dopo il processo in cui Genoveva viene L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Non appena assolta e considerata innocente,ne pensa subito: cos’accade ad Acacias stando alledi UnaNonostante si possa pensare all’ovvio,non colpirà nuovamente Felipe. Questa volta, infatti, la Salmeron deciderà di mettere a segno un colpo contro il proprio avvocato: Javier Velasco. Dopo il processo in cuiviene L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

OfficialASRoma : Una vita al servizio della Roma. Tre anni fa ci lasciava il grande Giorgio Rossi ???? #ASRoma - Inter : ?? | GUESS WHO ??? 'Questi colori per me rappresentano tantissimo, sono quelli con cui sono cresciuto' ??? Una vita… - matteosalvinimi : Come Lega chiederemo immediatamente al ministero della Difesa e a quello dell'Interno di attivarsi subito per perme… - LuigiaFio : RT @paoloborrometi: 'Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l'animo del… - ljghtsvpkiwi : RT @exilegallavich: — parliamo del più grande stereotipo: una persona soffre di disturbi alimentari solo quando è in estremo sottopeso e ri… -