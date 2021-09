Una vita, anticipazioni 24 settembre: il nuovo hobby di Bellita (Di venerdì 24 settembre 2021) Bellita Del Campo non sta mai ferma e non ci riuscirà nemmeno questa volta. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita riguardante la puntata in onda oggi 24 settembre, si troverà un nuovo hobby per poter impiegare il tanto tempo libero che ha a disposizione. Nel frattempo, Servante creerà un'imitazione della spilla di Jacques e la regalerà a Casilda e Jacinto che non saranno per nulla convinti. Infine, Soledad si farà notare subito anche in soffitta e le domestiche non saranno molto contente di averla lì con loro. Una vita, trama 24 settembre: Bellita decide di fare delle ristrutturazioni Soledad, la nuova domestica di Marcos Bacigalupe, si è già scontrata più volte con Anabel, la figlia dell'uomo, la quale non la sopporta ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 settembre 2021)Del Campo non sta mai ferma e non ci riuscirà nemmeno questa volta. La donna, come rivelano leUnariguardante la puntata in onda oggi 24, si troverà unper poter impiegare il tanto tempo libero che ha a disposizione. Nel frattempo, Servante creerà un'imitazione della spilla di Jacques e la regalerà a Casilda e Jacinto che non saranno per nulla convinti. Infine, Soledad si farà notare subito anche in soffitta e le domestiche non saranno molto contente di averla lì con loro. Una, trama 24decide di fare delle ristrutturazioni Soledad, la nuova domestica di Marcos Bacigalupe, si è già scontrata più volte con Anabel, la figlia dell'uomo, la quale non la sopporta ...

