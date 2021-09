Una notizia in diretta Tv interrompe ‘Pomeriggio 5’. Barbara d’Urso rimane senza parole (Di venerdì 24 settembre 2021) Pomeriggio 5 va regolarmente in onda nel pomeriggio su Canale 5. Quest'anno il programma ha una veste diversa: meno talk show e più attualità. Vengono affrontati temi di cronaca e di attualità per dare i giusti aggiornamenti al pubblico a casa. Ieri pomeriggio si parlava in studio del pass verde per il corpo docente con i soliti ospiti in studio. Improvvisamente Barbara è stata interrotta per le ultime notizie. È stato un aggiornamento importante sulla vicenda di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e peculato. La conduttrice ha subito ceduto la linea alla sua corrispondente da Pisa Giorgia Scaccia che ha spiegato: " Ci sarebbe una nuova accusa per don Francesco, tentato lesioni gravissime. Il sacerdote sarebbe sieropositivo e avrebbe tenuto nascosta la sua condizione ai ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 settembre 2021) Pomeriggio 5 va regolarmente in onda nel pomeriggio su Canale 5. Quest'anno il programma ha una veste diversa: meno talk show e più attualità. Vengono affrontati temi di cronaca e di attualità per dare i giusti aggiornamenti al pubblico a casa. Ieri pomeriggio si parlava in studio del pass verde per il corpo docente con i soliti ospiti in studio. Improvvisamenteè stata interrotta per le ultime notizie. È stato un aggiornamento importante sulla vicenda di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e peculato. La conduttrice ha subito ceduto la linea alla sua corrispondente da Pisa Giorgia Scaccia che ha spiegato: " Ci sarebbe una nuova accusa per don Francesco, tentato lesioni gravissime. Il sacerdote sarebbe sieropositivo e avrebbe tenuto nascosta la sua condizione ai ...

