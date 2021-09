Una farsa la trattativa tra Stato e mafia. Assolti dopo 10 anni il senatore dell'Utri e i servitori dello Stato. (Di venerdì 24 settembre 2021) La Corte d'appello di Palermo proscioglie anche i generali Mori e Subranni e il colonnello De Donno. Crolla l'ultimo pezzo del "teorema" basato sui pentiti che era già Stato sgretolato dalle sentenze favorevoli a Mannino e Mancino. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) La Corte d'appello di Palermo proscioglie anche i generali Mori e Subre il colonnello De Donno. Crolla l'ultimo pezzo del "teorema" basato sui pentiti che era giàsgretolato dalle sentenze favorevoli a Mno e Mancino.

