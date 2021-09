Ultime Notizie Serie A: Emerson punta sulla Roma, 777 Partners pensa al nuovo stadio (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Emerson: «Jorginho da Pallone d’oro. Che gruppo l’Italia. Scudetto? Dico Roma…» – Il terzino dell’Italia Emerson Palmieri ha parlato dell’esperienza a Euro 2020 con l’Italia e della lotta scudetto in Serie A. Le parole Ore 9.15 – Genoa, Blazquez (777 Partners): «Vogliamo investire nel Ferraris, lo stadio migliore in Italia – Andreas Blazquez ha rivelato le intenzioni di 777 Partners di investire fortemente anche nella costruzione di un nuovo stadio Ferraris. Le parole Ore 8.40 – Donnarumma Juve nel 2022, il piano di Raiola: i dettagli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 –: «Jorginho da Pallone d’oro. Che gruppo l’Italia. Scudetto? Dico…» – Il terzino dell’ItaliaPalmieri ha parlato dell’esperienza a Euro 2020 con l’Italia e della lotta scudetto inA. Le parole Ore 9.15 – Genoa, Blazquez (777): «Vogliamo investire nel Ferraris, lomigliore in Italia – Andreas Blazquez ha rivelato le intenzioni di 777di investire fortemente anche nella costruzione di unFerraris. Le parole Ore 8.40 – Donnarumma Juve nel 2022, il piano di Raiola: i dettagli ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Fauci: «L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo» - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie. Cdc Usa: ok terza dose per anziani e vulnerabili - ViViCentro : Continuano i casi di femminicidio nel mondo; gli scandali aumentano, i corpi si accumulano e le vittime sono sempre… -