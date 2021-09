Ue, popolari e sovranisti si avvicinano: sostegno alla candidata alla presidenza del Parlamento. Salvini invoca un gruppo unico, ma il Ppe: “Mai con chi è contro l’euro” (Di venerdì 24 settembre 2021) Le destre europee tornano a guardarsi con interesse, in vista del voto di midterm di gennaio che, secondo gli accordi tra i vari partiti, dovrebbe portare a un rinnovo delle cariche al Parlamento europeo, tra presidente, vicepresidenti e consulenti. Se sui temi e il punto fermo dell’appoggio indiscusso alle istituzioni europee le distanze rimangono, la necessità di strappare nomine più favorevoli possibili ha già messo in moto le diplomazie del Partito Popolare Europeo (Ppe), dei conservatori di Ecr e dei sovranisti di Identità e Democrazia (Id) che, oggi, provano a trovare un’intesa sul nome del prossimo presidente dell’eurocamera. Come da accordi, dovrebbe essere di marca Popolare e il nome più gettonato è quello di Roberta Metsola, maltese che piace all’ala conservatrice, a una bella fetta di Ecr, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Le destre europee tornano a guardarsi con interesse, in vista del voto di midterm di gennaio che, secondo gli accordi tra i vari partiti, dovrebbe portare a un rinnovo delle cariche aleuropeo, tra presidente, vicepresidenti e consulenti. Se sui temi e il punto fermo dell’appoggio indiscusso alle istituzioni europee le distanze rimangono, la necessità di strappare nomine più favorevoli possibili ha già messo in moto le diplomazie del Partito Popolare Europeo (Ppe), dei conservatori di Ecr e deidi Identità e Democrazia (Id) che, oggi, provano a trovare un’intesa sul nome del prossimo presidente delcamera. Come da accordi, dovrebbe essere di marca Popolare e il nome più gettonato è quello di Roberta Metsola, maltese che piace all’ala conservatrice, a una bella fetta di Ecr, ...

