Ubisoft chiede che l' elenco leak dei giochi GeForce Now venga rimosso | novità in arrivo?

(Di venerdì 24 settembre 2021) All'inizio di questo mese, una vulnerabilità del databaseNow ha rivelato un enormedinon annunciati da molti importanti sviluppatori ed editori. Nvidia ha cercato di coprire gli editori affermando che le voci erano "speculative" e non indicative di alcuna informazione privilegiata. Tuttavia, sembra chenon abbia ricevuto il promemoria e si sia tradito presentando un reclamo DMCA contro l'compilato di titoli dal database. Il creatore di SteamDB, Pavel Djundik, ha stilato undie progetti segnalati nele lo ha condiviso tramite GitHub. Djundik ha confermato questa settimana cheha inviato un reclamo DMCA per rimuovere l'. Attualmente, la lista è ...

Advertising

Eurogamer_it : #Ubisoft chiede che l'elenco trapelato in rete dei giochi #GeForceNow venga rimosso. -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft chiede

RedBull.com

... ex Rockstar e, ha sviluppato Twelve Minutes per infilare i giocatori in un loop temporale ... Anzi: Twelve Minutesun certo impegno al giocatore per rivelarsi nella sua interezza . Di ...Quindi, anche giustamente, prova ad affiancarsi, con un brand forte, a questo mondo. La ... come detto precedentemente, a non apprezzare la scelta, ma tra chi sembra indignato c'è chi...