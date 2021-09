“Trovato senza vita”. Choc nella tv italiana per la morte del volto noto. Il cadavere a casa sua (Di venerdì 24 settembre 2021) Prati, è giallo in seguito alla drammatica scoperta nel rione romano. È stato Trovato morto nel suo appartamento il regista italiano de LA7, Massimo Manni. L’ipotesi avanzata è quella di omicidio: accanto al cadavere dell’uomo, tracce di sangue. La scoperta del corpo è avvenuta dopo l’allarme lanciato da un familiare della vittima. In quell’appartamento non molto distante da piazzale Clodio a Prati è successo qualcosa: le ipotesi avanzate al momento dagli inquirenti dopo la scoperta del cadavere del regista italiano televisivo ricondurrebbero a un caso di omicidio. Massimo Manni, 61 anni, è mancato all’appuntamento con la sorella, ma non si è presentato. Non era da lui venir meno a un impegno preso e nel giro di poche ore, il familiare lancia l’allarme. Inevitabile non partire dalla sua abitazione. Dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Prati, è giallo in seguito alla drammatica scoperta nel rione romano. È statomorto nel suo appartamento il regista italiano de LA7, Massimo Manni. L’ipotesi avanzata è quella di omicidio: accanto aldell’uomo, tracce di sangue. La scoperta del corpo è avvenuta dopo l’allarme lanciato da un familiare della vittima. In quell’appartamento non molto distante da piazzale Clodio a Prati è successo qualcosa: le ipotesi avanzate al momento dagli inquirenti dopo la scoperta deldel regista italiano televisivo ricondurrebbero a un caso di omicidio. Massimo Manni, 61 anni, è mancato all’appuntamento con la sorella, ma non si è presentato. Non era da lui venir meno a un impegno preso e nel giro di poche ore, il familiare lancia l’allarme. Inebile non partire dalla sua abitazione. Dopo ...

