Trovato morto nel suo appartamento romano il regista televisivo Massimo Manni

(Di venerdì 24 settembre 2021) Giallo a Roma per la morte del. L’uomo è statoprivo di vita nella sua casa in zona Trionfale. Ildi La7,, è statonel suoin zona Trionfale, nei pressi di piazzale Clodio a Roma. Ancora ignote le cause del decesso. Gli L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

TgLa7 : Scomparso a Milano: Giacomo Sartori trovato morto - SkyTG24 : Trovato morto Giacomo Sartori, il ragazzo che era scomparso da Milano - SkyTG24 : Roma, il regista Massimo Manni trovato morto nel suo appartamento - cori_daniela : RT @MediasetTgcom24: Trovato morto Giacomo Sartori, il 30enne era scomparso a Milano #giacomosartori - CiaoKarol : Speranze finite. Trovato morto il giovane Giacomo Sartori: ma è giallo sulla vicenda: Ritrovato senza vita il giova… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto

Il regista televisivo di La7, Massimo Manni, è statonel suo appartamento in zona Trionfale, nei pressi di piazzale Clodio a Roma. Ancora ignote le cause del decesso. Gli inquirenti ...Un regista televisivo è statoieri nel suo appartamento in zona Clodio a Roma. Si tratta di Massimo Manni 61 anni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio sulla vicenda e il pm di turno Francesco ...Giallo a Roma per la morte del regista televisivo Massimo Manni. L'uomo è stato trovato privo di vita nella sua casa in zona Trionfale.È stato trovato morto Giacomo Sartori , il 30enne di Mel (Belluno) scomparso dallo scorso venerdì sera. Il cadavere è stato ...