Trovato morto Giacomo Sartori Gli inquirenti seguono la pista del suicidio

(Di venerdì 24 settembre 2021) Era scomparso il 18 settembre, a Milano, dopo una serata passata nel quartiere di Porta Venezia. Dopo sei giorni di ricerche, i carabinieri del comando provinciale hannoil corpo senza vita di. Il cadavere del 29enne, ingegnere informatico originario di Mel, nel Bellunese, è stato individuato non distante dalla sua auto, parcheggiata a Casorate Primo, Pavia. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di una cascina della zona: gli investigatori, non avendosegni di scasso sulla vettura, regolarmente chiusa, hanno ipotizzato che il giovane si fosse allontanato a piedi, percorrendo brevi distanze. Secondo fonti vicine aglisi sarebbe suicidato. Il furto dello zaino e la perdita delle tracceviveva in zona ...

Advertising

TgLa7 : Scomparso a Milano: Giacomo Sartori trovato morto - SkyTG24 : Trovato morto Giacomo Sartori, il ragazzo che era scomparso da Milano - SkyTG24 : Roma, il regista Massimo Manni trovato morto nel suo appartamento - MonasteroFJ : Trovato morto a 500 metri da casa mia... - contecapallo : RT @MediasetTgcom24: Trovato morto Giacomo Sartori, il 30enne era scomparso a Milano #giacomosartori -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto

Un regista televisivo è statoieri nel suo appartamento in zona Clodio a Roma. Si tratta di Massimo Manni 61 anni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio sulla vicenda e il pm di turno Francesco ...Roma, 24 settembre 2021 " È mistero sulla morte del regista del La7 Massimo Manni , i l corpo 61enne è ritrovato in casa vicino a tracce di sangue. Si indaga per omicidio , il pm ha disposto l' ...Il cadavere di Massimo Manni è stato trovato all'interno della camera da letto del suo appartamento a Prati, la procura ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio. Massimo Manni è stato trovato m ...Sul volto di Daniele Vittozzi segni di violenza, ma si indaga anche su una possibile overdose da eroina. A Capena trovato il cadavere di un tossicodipendente. Indagini su altri due decessi a San Giova ...