Trovato impiccato Giacomo Santori a Casorate: disposta l'autopsia

Trovato impiccato Giacomo Sartori a Casorate Primo, disposta l'autopsia per chiarire i dubbi il 30enne scomparso sabato a Milano Sul corpo di Giacomo Sartori, il 30enne scomparso sabato a Milano e Trovato impiccato questa mattina a Casorate Primo, è stata disposta l'autopsia. Accanto al suo cadavere, non sono stati rinvenuti messaggi di addio o biglietti,

