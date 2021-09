Trofeo Ciolo sulla Falesia Salentina: si sfidano i campioni della Word Cup di corsa in montagna (Di venerdì 24 settembre 2021) Domenica 26 settembre 400 atleti da tutto il mondo, si ritroveranno in Puglia per affrontarsi in uno dei percorsi più suggestivi del circuito internazionale: il Trofeo Ciolo, terza tappa italiana della World Cup, che porterà tra le “montagne” del Salento l’eccellenza del mountain running. Gagliano del Capo, 21 settembre 2021 Il traguardo del Trofeo Ciolo, nel piazzale dell’Oratorio dei Santi Medici di Gagliano del Capo, è una terrazza naturale con vista privilegiata sull’Adriatico, uno scorcio sul blu mediterraneo. Il Trofeo Ciolo, la corsa in montagna “al mare”, compie i suoi dieci anni di storia sportiva, che culmineranno il 25 e il 26 settembre nella prova di Coppa del Mondo WMRA, la terza italiana dopo il Vertical e il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Domenica 26 settembre 400 atleti da tutto il mondo, si ritroveranno in Puglia per affrontarsi in uno dei percorsi più suggestivi del circuito internazionale: il, terza tappa italianaWorld Cup, che porterà tra le “montagne” del Salento l’eccellenza del mountain running. Gagliano del Capo, 21 settembre 2021 Il traguardo del, nel piazzale dell’Oratorio dei Santi Medici di Gagliano del Capo, è una terrazza naturale con vista privilegiata sull’Adriatico, uno scorcio sul blu mediterraneo. Il, lain“al mare”, compie i suoi dieci anni di storia sportiva, che culmineranno il 25 e il 26 settembre nella prova di Coppa del Mondo WMRA, la terza italiana dopo il Vertical e il ...

