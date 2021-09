Triathlon | Europei 2021 | dodici azzurri alla ricerca del trono continentale sulla distanza olimpica

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si terranno a Valencia, in Spagna, domani, sabato 25 settembre, glidie para: alle ore 12.00 spazio al para, con 3al via, alle ore 15.15 tocca alle donne elite, con 7 italiane in gara, infine alle ore 18.00 spazio agli uomini elite, con 5iscritti. Le gare, che saranno precedute dcerimonia d’apertura, in programma oggi, venerdì 24, mentre le premiazioni e la cerimonia di chiusura si terranno domenica 26, si disputeranno su: l’Italia si presenta con una selezione che presenta un mix di giovani ed atleti più esperti. Tra gli uomini elite saranno infatti in gara Michele Sarzilla, Nicola Azzano, Davide Uccellari, Delian Stateff e Nicolò Strada, tra le donne elite ...

Si ricorda che il "Cross", sport giovane ed emergente, si distingue dalla disciplina tradizionalmente conosciuta per l'abbinamento del nuoto in acque libere, prova comune, alla corsa trail ...Chi vedremo al via a difendere i nostri colori? L'Italia ha convocato un totale di 14 atleti suddivisi in questo modo: Elite uomini: Michele Sarzilla, Nicola Azzano, Davide Uccellari, Delian Stateff, ...Si terranno a Valencia, in Spagna, domani, sabato 25 settembre, gli Europei di triathlon e paratriathlon: alle ore 12.00 spazio al paratriathlon, con 3 azzurri al via, alle ore 15.15 tocca alle donne ...Il due volte Ironman a Lanzarote e medaglia di bronzo CONI per meriti sportivi torna al cross dopo otto anni dal suo ultimo XTERRA e lo fa nella tappa più attesa, quella nella sua terra, che è anche C ...