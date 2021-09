Trentino-Alto Adige, nella busta paga dei consiglieri arriva l’auto-regalo: fino a 25mila euro di “adeguamento al costo della vita” (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli aumenti sono arrivati. I consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige hanno avuto la gradita (per loro) sorpresa di ricevere una busta paga rimpinguata degli effetti sulle indennità di mandato degli adeguamenti votati alla fine di luglio. L’approvazione aveva creato scalpore perchè dal 2013 a oggi il consiglio regionale aveva accantonato il tema dell’adeguamento, considerando l’entità già consistente degli stipendi. Il voto aveva, peraltro, era andato anche oltre la proposta iniziale, agganciando l’aumento agli indici Istat della crescita dei prezzi non su base nazionale, ma su quella locale dei Comuni di Trento e Bolzano, notoriamente superiore alla media italiana. Il risultato si trova nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli aumenti sonoti. Iregionali delhanno avuto la gradita (per loro) sorpresa di ricevere unarimpinguata degli effetti sulle indennità di mandato degli adeguamenti votati alla fine di luglio. L’approvazione aveva creato scalpore perchè dal 2013 a oggi il consiglio regionale aveva accantonato il tema dell’, considerando l’entità già consistente degli stipendi. Il voto aveva, peraltro, era andato anche oltre la proposta iniziale, agganciando l’aumento agli indici Istatcrescita dei prezzi non su base nazionale, ma su quella locale dei Comuni di Trento e Bolzano, notoriamente superiore alla media italiana. Il risultato si trova...

