“Tre Piani” | il ritorno di Nanni Moretti dal finale felliniano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ritornanelle sale con il suo ultimo “Tre” – tratto dal libro omonimo dell’israeliano Eshkol Nevo (Neri Pozza) – ennesima declinazione della famiglia come luogo in cui la solitudine cresce e provoca mostri. Un condominio di famiglie benestanti in un luogo che potrebbe essere Roma, ma non lo si dichiara. Al primo piano di questo palazzo signorile vivono l’architetto Lucio (Riccardo Scamarcio) e l’avvocato Sara (Elena Lietti) che hanno una bambina, Francesca. Spesso, per le loro vite piene, la affidano ai loro dirimpettai Giovanna (Anna Bonaiuto) e Renato (Paolo Graziosi), una coppia di anziani dolci. Al primo piano vive Monica (Alba Rohrwacher) che è alla sua prima gravidanza da sola perché suo marito l’ingegnere Giorgio (Adriano Giannini) è sempre fuori città per lavoro. All’ultimo piano la coppia di giudici Dora ...