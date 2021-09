Trattiva Stato Mafia, Lillo - Capone: 'Ha vinto teorema Fiandaca su ruolo carabinieri' (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giornalista del Fatto Quotidiano e il collega del Foglio commentano la sentenza sulla trattativa Stato Mafia a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giornalista del Fatto Quotidiano e il collega del Foglio commentano la sentenza sulla trattativaa ...

Advertising

MMastrantuono : Quindi i giudici hanno confermato che la trattiva Stato-Mafia c'è stata, ma a farsi il carcere devono essere solo i… - zazoomblog : Trattiva Stato Mafia Lillo - Capone: Ha vinto il teorema Fiandaca su ruolo carabinieri - #Trattiva #Stato #Mafia… - dino_andreani : RT @oiramdivito: #trattativastatomafia #thread È finita come doveva finire. La Corte d'Appello di Palermo ha assolto Mori, De Donno, Subra… - IlCiospo : RT @oiramdivito: #trattativastatomafia #thread È finita come doveva finire. La Corte d'Appello di Palermo ha assolto Mori, De Donno, Subra… - oiramdivito : #trattativastatomafia #thread È finita come doveva finire. La Corte d'Appello di Palermo ha assolto Mori, De Donno… -